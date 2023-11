A Espanya, la gran majoria de les persones que superen el 45% de discapacitat per malaltia segueixen obligades a treballar

El govern central va aprovar el passat juny un Reial Decret que reduïa de 15 a 5 els anys cotitzats exigits per jubilar-se des del diagnòstic. Era un pas pioner, però del tot insuficient si tenim en compte les malalties que recull la llei.

"L'Organització Mundial de la Salut té 55.000 etiquetes reconegudes, mentre el Reial Decret només en contempla 10", així ho ha exemplificat a Onda Cero la presidenta de la Federació Francesc Layret, Montserrat Pallarès.

Cal tenir en compte que parlem de malalties que redueixen l'esperança de vida, de mitjana, en 15 anys. I la que podran seguir gaudint els impossibilita mantenir el ritme al que vivien abans del diagnòstic.

"Han de fer moltes visites al metge o estar connectades a un aparell respiratori. No poden compaginar l'agenda mèdica amb la laboral", indica Pallarès.

Reclamen de forma urgent que s’afegeixin malalties com el Parkinson, Malalties Neuromusculars o l’Espina Bífida, entre d’altres. No fer-ho, al seu parer, és vulnerar els seus drets com a persones per prevaldre l’interès econòmic del país.