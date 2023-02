Error imperdonable

Un error que puede costar caro en el devenir de la liga, por cuanto permite a los blancos, seguir ilusionados con engancharse a la lucha, y en caso de vencer en el Camp Nou, volver a comprimir la clasificación y trasladar toda la presión y los nervios a un Barcelona, que lo fiaba todo a este trofeo de la liga . Es incomprensible la falta de intensidad con la que arrancó el partido del Barcelona y que criticó el propio Xavi y que es lo peor del encuentro, como afrontó y como salió a jugar el partido el Barcelona, a pesar de ser consciente de que podía matar media liga. No tiene ninguna explicación por más que se trate justificar que el Almeria también se está jugando la vida y que le puso más intensidad que los barcelonistas. Incluso el cansancio tampoco puede ser una referencia habida cuenta que entraron cuatro jugadores de refresco y que otros no han sido titulares en muchos partidos. Rubí y el Almeria supieron plantarle cara bien al Barcelona y plantearle un partido incómodo desde el silbatazo inicial, con un esquema de juego, menos defensivo de lo que se esperaban y con una presión que provocó pérdidas importantes de balón al Barcelona. Poco se puede salvar respecto al partido. Quizás la reaccion o el arreon final de orgullo de jugadores como Araujo, que fue de los que más peligro creó y el refresco que supusieron en la entrada, los jóvenes Pablo Torre y Alarcon, que casualmente realizó el único chute entre los tres palos del equipo entrando en la recta final del partido. Y quizás a todo ello añadirle el hecho de que, a pesar de perder en Almería, el Barcelona sigue manteniendo una renta de siete puntos que debe ser suficiente si no comete más errores como este a lo largo de la temporada.

Todo lo demás, fue negativo desde esa intensidad inicial y actitud de los jugadores, la falta de ideas, la poca creatividad y conexión del equipo y otro de los aspectos más significativos la pérdida de olfato goleador de Robert Lewandowski. El polaco es uno de los lunares negros que tiene el equipo en estos momentos marca algún gol de penalti y alguna otra jugada, pero no acaba de recuperar esa regularidad con la que empezó la temporada y evidentemente el equipo lo acusa. Preocupante estado del polaco.

Y preocupante dependencia de Pedri.

Es evidente que siempre que se pierde los mejores son los que no juegan pero está demostrado que los últimos partidos el equipo perdido la brújula y el norte y es incapaz de gobernar los partidos y crear peligro en las zonas contrarias de ataque. Incluso la imbatibilidad en la portería también se ha roto. El equipo es más vulnerable y los cambios realizados en defensa por el técnico, no solo no rindieron, sino que empeoraron al equipo y lo dejaron a merced de un animoso Almeria. Fue un fin de semana calamitoso para el Barcelona nefasto y lo que es peor genera dudas no solo en el ambiente, sino también en el propio grupo con respecto a lo que viene, y casi sin tiempo para recuperarse, habrá de afrontar un choque de máxima exigencia frente al Real Madrid, el jueves en el Bernabéu en la ida de la copa del Rey dónde tendrá que llevar mucho el nivel del ofrecido antes a Almeria para no salir trasquilado.