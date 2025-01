ERC tanca la porta als Pressupostos

El president del Govern, Salvador Illa, ha de fer-se a la idea que passarà el seu primer any a la Generalitat sense Pressupostos. Esquerra Republicana ja havia advertit reiteradament que no obriria la carpeta pressupostària si el govern no materialitzava el finançament singular. Una amenaça que ha fet efectiva aquest dilluns.

“Hem traslladat al PSC que no hi haurà negociació per al Pressupost del 2025”, ha sentenciat la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, perquè “ara toca sobirania fiscal”.

"No hi ha pla B"

El Partit Socialista, mentrestant, no altera el seu rumb. El PSC ha assegurat que mantindran el seu full de ruta, la seva voluntat de complir els acords i predisposats a dialogar en el futur. D’aquesta manera, el partit de Salvador Illa confia en que torni a obrir-se una escletxa a partir del mes de març, quan ERC hagi tancat la segona fase del seu congrés.

“No hi ha pla B, hi ha pla A. I el pla A és governar per implementar tots els instruments que ajudin a concretar i convertir aquests acords en polítiques públiques”, ha assegurat la vicepresidenta primera socialista, Lluïsa Moret.

Catalunya en Comú no afluixa

El portaveu de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, ha mantingut les exigències en habitatge, indistintament del que passi amb els Pressuspostos. El dirigent de la formació morada ha insistit que el règim sancionador és “imprescindible”, així com lluitar contra l’especulació immobiliària.