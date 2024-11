ERC avisa Salvador Illa sobre els pressupostos: "Cal complir els acords d'investidura"

En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, el secretari general adjunt d'Esquerra i secretari de la Mesa del Parlament, Juli Fernández, ha advertit el govern català que haurà d'avançar i complir els acords d'investidura si vol que Esquerra s'avingui a negociar els pressupostos de la Generalitat: "Perquè puguin haver-hi nous acords, els acords subscrits s'han de moure i complir". En aquest sentit, ha instat l'executiu català a treballar "intensament" en el calendari pactat. Sobre el finançament singular, per exemple, Fernández ha deixat clar que no acceptaran que el Govern es refugiï en "excuses" tècniques per no implementar-lo.

El calendari dels pressupostos

Fernández també ha descartat que el govern català pugui aprovar els pressupostos l'1 de gener del 2025. El dirigent d'Esquerra ha donat a entendre que és un calendari impossible perquè el govern "no ha fet la feina" i encara ni tan sols ha portat els comptes al Parlament: "No passarà perquè el govern no ho ha fet".

El congrés d'ERC

Fernández també forma part de la comissió organitzadora del congrés on Esquerra ha de decidir la nova direcció. Ha explicat que el congrés té dues fases. La primera, on s'ha d'escollir la nova presidència del partit. Després, una segona en què s'ha de pactar la nova estratègia politica del partit. El secretari general adjunt dels republicans està convençut que, un cop s'escolli la direcció, tota la militància es posarà a treballar per "enfortir" l'organització i acordar el nou rumb del partit. Preguntat per si està a favor d'una renovació al capdavant d'Esquerra, Juli Fernàndez s'ha limitat a apuntar que "no tinc la necessitat d'explicar la meva posició, és un procés intern dels militants".