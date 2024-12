ERC avisa Salvador Illa que no hi haurà pactes si manté la incorporació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112

En la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya, ERC i la CUP han carregat contra el govern de Salvador Illa per la incorporació al 112 de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Consideren que és una "espanyolització" d'aquest servei d'emergències. Els republicans, que han donat suport a la investidura de Salvador Illa, han advertit el govern que, si no rectifica, no podran comptar amb ells: "Reverteixin el despropòsit dels acords del 112 de la Junta de la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin", ha avisat el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové.

De la seva banda, el president de la Generalitat ha rebutjat que aquest acord suposi un "retrocés" i ha estès la mà a l'oposició per millorar les competències dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, ha reiterat que estan treballant perquè aquest cos tingui totes les competències d'una policia integral i pugui ocupar-se també de la matèria de ports i aeroports "quan es donin les condicions per poder-les assumir".

La conferència de presidents

D'altra banda, Illa escenificarà aquest divendres un altre senyal de normalitat institucional participant en la conferència de presidents autonòmics. El president de la Generalitat acudirà a Santander amb l’habitatge com a principal reivindicació, però a ningú se li escapa que el finançament singular també hi sobrevolarà. De fet, Illa ha confiat en un "debat madur i serè" sobre el finançament autonòmic i que es pugui acordar una renovació de l'actual model. També ha reiterat que complirà amb els acords subcrits amb ERC en aquesta matèria. Ha estat la resposta d'Illa al president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que ha acusat Illa de "fer propaganda" i "permetre que Catalunya faci la feina bruta de l'Estat recaptant impostos".