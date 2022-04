Un equipo sin límites

No parece tener límites este Barcelona, sigue creciendo partido tras partido y semana tras semana. Ya es un equipo sólido, fiable, solvente y tremendamente solidario. Todos creen en lo que están haciendo, todos ayudan, participan y se sienten importantes para la consecución de los objetivos.

Ese es uno de los principales méritos de la actual entrenador del Barcelona que en apenas unos meses ha revertido la situación de tal manera que el entrenador del equipo rival Julen Lopetegui ha reconocido que este Barcelona estaría en disposición de competir ahora mismo la liga de campeones. Y no le falta razón al entrenador del Sevilla, este Barcelona no parece inferior a ninguno de los rivales con los que se ha enfrentado en las últimas semanas bien al contrario se ha mostrado muy superior a todos ellos y dar una sensaciones de ser un equipo tremendamente competitivo. El del Sevilla no era un partido fácil, es verdad que los Hispalenses llevan una mala racha de resultados con muchos empates pero con muy pocas derrotas, es más es uno de los equipos menos goleados del campeonato y que apenas ha perdido dos partidos en lo que va de temporada en el campeonato nacional de liga.

El triángulo formado por el portero marroquí Bono y los dos centrales Kounde y Diego Carlos dio una demostración de eficacia defensiva creando muchísimos problemas al Barcelona de cara a materializar sus oportunidades.

Pero el Barcelona estaba mereciendo mucho más a lo largo del cómputo global del partido y salvo en algunas oportunidades en las que le consiguió quitar el balón un muy buen Sevilla, cercó la portería rival y rondó el gol en numerosas oportunidades.

Cuando la sensación era de aquel partido se complicaba dió un paso adelante el equipo y empezó a generar numerosas oportunidades fueron los mejores minutos de juego hasta que apareció Pedri. Si el canario es una aparición en el mundo del fútbol y en el Barcelona en especial.

Es un regalo como caído del cielo para este club esta institución y esta plantilla. Pedri realizó una jugada solo apta para los elegidos y en un momento crítico y en el que su equipo más lo necesitaba desencalló la situación con una obra de arte digna de los mejores futbolistas del mundo, de los elegidos.

El Barcelona da la sensación de que en la actualidad no tiene límites, ha recuperado la ilusión de la afición y vuelve a disfrutar con el fútbol