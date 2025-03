El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí un avantprojecte de llei per protegir els menors en l’entorn digital. Entre altres mesures, el govern central proposa aplicar ordres d’allunyament digital o modificar el Codi Penal per perseguir els “deep fake” de caràcter sexual, és a dir, els vídeos porno manipulats. També es vol augmentar el càstig de pràctiques com l’anomenat ‘grooming’, que és la creació de perfils falsos per part d'adults que es fan passar per menors per aconseguir contingut sexual. Alhora, es pretén elevar l’edat d’accés a les xarxes socials dels 14 als 16 anys. Tot plegat, en un context en què els adolescents aconsegueixen el seu primer mòbil als onze anys, de mitjana.

A la secció de tecnologia de La Brúixola d'Onda Cero Catalunya hem abordat aquesta qüestió amb Xavi Casanovas, vicepresident d’Adolescència Lliure de Mòbils i doctor en Filosofia. Per a Casanovas, l'avantprojecte és una gran notícia, però lamenta que contingui "molts elements de caràcter reactiu més que preventiu".

Retardar al màxim l'entrega del primer mòbil

Des de l'entitat de la qual forma part defensen retardar al màxim l'edat d'accés als smartphones, perquè consideren que són "la porta d'entrada" de molts perills. "Hi ha una relació molt clara entre l'entrega del primer mòbil i el primer accés a pàgines inadequades", afirma. A més, diu, "tenir un smartphone sempre a sobre permet amagar-te per fer-lo servir, endur-te'l a tot arreu... Amb les conseqüències que això comporta". Amb tot, demana als pares i mares que es qüestionin per què volen que els seus fills tinguin aquests aparells: "Ens hem de preguntar per què entreguem un telèfon mòbil als nostres fills tan aviat. Quins beneficis n'obtenen?".