ENQUESTA: El turisme a Barcelona, pros i contres

ENQUESTA

El govern municipal d’Ada Colau vol aprovar una normativa més restrictiva per regular la presència d’hotels, albergs i apartaments turístics a Barcelona. La intenció es aprovar al ple municipal del proper divendres 27 de gener l’anomenat Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) amb el suport de Barcelona en Comú, PSC, ERC i l'abstenció de la CUP perquè el pla es pugui portar a terme. Per contra, l’oposició (CiU, C's i PP) demanen una modificació del pla i critiquen la improvització del govern. El pla amplia les zones (Vila Olímpica, Poblenou o el 22@) on no es podran construir més hotels ni allotjaments per a turistes. Si abans del mes de març no s’ha aprovat un nou pla per regular el turisme, vencerà la moratòria municipal d’un any a la concessió de noves llicències turístiques, que ha congelat molts projectes, i els promotors d’hotels podran tornar a demanar llicències d’apertura, que si compleixen amb les condicions legals, no podran ser denegades per l’Ajuntament.