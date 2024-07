¡Empiezan las rebajas!

Como cada 1 de julio, se da el pistoletazo de salida a las rebajas de verano. Las rebajas se han desestacionalizado y las grandes marcas hace días que ofrecen a sus clientes descuentos pero para el pequeño comercio, esta época es clave.

Apunta el presidente de Barcelona Comerç, Prósper Puig, que el único culpable de esta situación es el propio sector, que ha permitido que desaparezcan las rebajas y que las grandes marcas las ofrezcan buena parte del año, lo que perjudica claramente al comercio de barrio, que no puede competir en precios.

El 'Blackfraude'

Puig también advierte a los consumidores de los fraudes que se esconden detrás de algunas rebajas. Recuerda que no es la primera vez que se pilla a una gran empresa subiendo los precios antes del inicio de las rebajas para no perder en el precio e insiste que este 'Blackfraude' no pasa en el pequeño comercio, que tiene un cliente más fijo que no puede perder.

Algunos consejos

Antes de salir de rebajas, Puig aconseja a los clientes seleccionar previamente las prendas que les interesen para poder adquirirlas a un buen precio. También recomienda comprar durante los primeros días de rebajas para poder encontrar el producto deseado antes de que se agote y no esperar a las segundas rebajas si ya sabemos lo que queremos.