MERCAT LABORAL

Els treballadors dels Pirineus diuen prou

Els treballadors d’hotels i cafeteries de les pistes d’esquí destinen uns 250 euros de mitjana per arribar al seu lloc de treball. Amb les condicions laborals actuals, asseguren que ja no surt rentable viure als Pirineus. Per aquest motiu, han convocat dos dies de vaga pel divendres i dissabte 26 i 27 de gener

Ricard Jiménez