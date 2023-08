Els socorristes anuncien una possible vaga general per l'alt nombre d'ofegats aquest estiu

Davant d’aquesta situació crítica d’ofegaments, SOS Socorristes UGT denuncia la manca de recursos i la precarietat laboral del servei de vigilància i salvament, el qual esdevé imprescindible a l’hora de salvar als banyistes dels perill del mar. I és que, actualment, les delegacions dels serveis de socorrisme són competència de cada Ajuntament, fet que provoca un disparitat entre les mesures de cada platja i, per tant, no assegura uns mínims de vigilància i socors a totes les costes.

La plataforma, després d’haver intentat sense èxit pressionar a l’Administració Pública per aplicar els requisits mínims, anuncia que es preveuen mobilitzacions. Nacho Ibáñez, portaveu de Socorristes UGT, afirma que estan planejant una mobilització per mitjans d'agost, i "no descarten una vaga general". El sindicat ha recollit més de 10.000 firmes per demanar una legislació.

Una situació preocupant

19 ofegats a les platges catalanes des del començament de la campanya d’estiu. "Les dades són preocupants, i sobretot tenint en compte que només estem a 3 d’agost i ja s’han superat els límits d’altres anys", assegura Montse Font, Cap de Servei de Gestió d'Emergència de Protecció Civil.