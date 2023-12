Els propòsits d'any nou més senzills i també més necessaris

Anar al gimnàs, deixar de fumar, començar a menjar bé, apuntar-te a un curs per fer quslevol cosa, veure més sovint familiars que saps que no veuràs en el proper any... De propòsits d'any nou se'n plantegen infinitat, però el que realment podem fer de cara al 2024 i que realment ens ajudarà a superar millor el dia a dia son accions ben senzilles com somriure més, beure més aigua o fer estiraments cada matí... D'aquestes i més accions n'hem parlat amb el Julio Rosales, el nostre coach de capçalera, a la nostra secció de benestar.