Els sindicats segueixen amb les mobilitzacions després de les 5 jornades de vaga que es van convocar al març que va provocar els canvis en el calendari escolar anunciat per educació. Els professors també demanen una ampliació en la plantilla, ja que asseguren que encara no és massa tard.

A més, expliquen que de moment Eduació no els dona cap resposta, i no descarten iniciar el curs amb una vaga en cas que no hi hagi cap tipus d'acostament.