Els professors tornen a convocar mobilitzacions a causa de l'immobilisme d'Educació en les negociacions. Afirmen que a hores d'ara tampoc saben quines propostes hi ha en matèria d'educació de cara al curs que ve, i que molts dels problemes anteriors encara no s'han solucionat. Tot i que de moment no posen sobre la taula iniciar vagues, afirmen que si la cosa no millora no ho descarten