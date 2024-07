Els processos d'estabilització donen l'esquena als sanitaris

Més de 3.300 treballadors de l’Institut Català de la Salut segueixen vivint sota l’abús de temporalitat a l’espera de poder estabilitzar la seva plaça abans que finalitzi l’any. Des de CCOO asseguren que serà així, en compliment amb l’acord arribat amb el govern central l’any 2021. Mentrestant, el 22% dels afectats no han pogut convertir-se en treballadors indefinits.

Al desembre del 2021, un 35% de les persones que treballaven a l’administració pública eren interins. El sindicat CCOO va decidir prendre partit per reduir aquesta bossa, acordant amb el Ministeri de treball rebaixar la temporalitat al 8% a finals d’aquest 2024. Ja haurien complert, tal i com expressen en un informe, amb els treballadors municipals, d'administracions locals, de la Generalitat i els docents. Però encara no han assolit estabilitzar els 12.480 sanitaris pactats.

Des del sindicat asseguren que encara no s’han resolt els concursos que corresponen als anys 2019, 2020 i 2021, que deixen penjades més de 3.348 persones. Manuel Fages, secretari general de polítiques públiques de CCOO Catalunya, confia en que s’assolirà l’objectiu abans d’acabar l’any.

"S’està resolent el concurs de mèrits de la majoria de categories i ja fa un mes que s’està realitzant la fase d’oposició dels diversos concursos", apunta Fages, qui puntualitza que "arribarem justets".

En total, s’hauran estabilitzat unes 60mil persones en 3 anys. Ara bé, la plataforma dels afectats per la funció pública ha reiterat moltes vegades que encara no poden comprovar si totes les places han estat ocupades per treballadors interins. Per això, des de CCOO prometen seguir treballant perquè l’administració pública pagui totes les indemnitzacions i compensacions afectats. També perquè les noves convocatòries segueixin servint per estabilitzar interins.