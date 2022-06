“Els problemes de soroll a Barcelona han anat a pitjor des de la pandèmia”

I és que amb l’arribada de la calor, i per tant, la combinació de finestres obertes i soroll als carrers de la ciutat provoca insomni a molts barcelonins. Precisament l’Ajuntament està instal·lant sonòmetres per mirar de controlar l’excessiu soroll en algunes de les zones de la ciutat. Tot i això, la mesura no és suficient per a molts barcelonins, i per això la Xarxa contra el soroll ha convocat aquest dijous, a les 7 de la tarda, una manifestació a plaça sant jaume per reclamar mesures contra aquest problema.