Els pagesos catalans alcen la veu a Madrid

En una entrevista a la Brúixola, el responsable d'organització d'Unió de Pagesos i membre de l'executiva d'Unió d'Unions, Carles Vicente, ha titllat de "molt important" aquesta jornada per a la pagesia i ha celebrat que avui hagin pogut fer sentir el seu clam a Madrid. En aquest sentit, ha explicat que les mobilitzacions continuaran fins a assolir les seves reivindicacions i han apuntat que els dies 27 i 28 de febrer es mobilitzaran a les fronteres catalanes.

Algun moment de tensió

Durant les protestes, Vicente ha reconegut que s'han viscut alguns moments de tensió que ha atribuït als canvis que les autoritats han fet de la marxa que estava pactada. El responsable d'organització d' Unió de Pagesos ha lamentat també que "algú s'hagi dedicat a comptar tractors" i alguns companys s'hagin quedat sense poder entrar amb els vehicles fins al centre de Madrid. Al seu parer, les instruccions eren molt clares però hi ha hagut interès en "enterbolir" la jornada. Tot i així, ha defensat que no han volgut caure ne les provocacions i que la protesta s'ha desenvolupat amb normalitat.

Properes reunions

Sobre els contactes amb les diverses admnistracions, Carles Vicente ha explicat que divendres es reuniran amb el subsecretari del Ministeri d'Agricultura. En aquest sentit, ha assegurat que és questió de temps que el ministre Luis Planas "acabarà reconeixent el que ha obviat fins ara" i atorgarà la representació que les entitats agràries com Unió de Pagesos es mereixen. També ha explicat que demà hi ha una reunió al departament d'Acció Climàtica per abordar la situació d'emergència per la sequera. Vicente ha assegurat que l'objectiu és arribar a un consens per reduir les restriccions que s'apliquen als agricultors i ramaders. Si no hi ha acord, Vicente ha avisat que això tindrà un impacte en la producció d'aliments.