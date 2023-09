Els metges de primària veuen millores "relatives" en el pla per reduir les llistes d'espera

El vocal de la junta de CAMFiC, Jordi Mestres Lucero, s'ha mostrat prudent respecte els avenços per reduir les llistes d'espera i la càrrega burocràtica de metges i infermeres. Segons Mestres, l'accés a la primària ha millorat "relativament", està funcionant a "diverses velocitats", perquè hi ha centres ben dimensionats per la seva càrrega de treball i altres amb dèficits de professionals i així no es poden reduir els terminis d'espera.

Sobre l'augment de l'espera per les visites amb especialistes, el doctor Mestres creu que cal millorar la coordinació i l'ordenament de les relacions entre la primària i els hospitals: "No és que no tinguem un bon sistema sanitari sinó que no està ben ordenat pel nombre important de proveïdors de serveis".

Dimensionar la feina virtual

En relació a l'augment dels tràmits telefònics o telemàtics, aquest vocal de la junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha avisat que també cal "dimensionar" la virtualitat perquè genera molta càrrega de treball.

També ha donat la benvinguda a la contractació de 2.000 administratius i altres mesures implementades per reduir la càrrega burocràtica dels facultatius però també ha deixat clar que "està donant resultats irregulars". Ha reconegut que han funcionat bé als centres que havien desenvolupat les competències d'infermeria però en altres CAPs no ho esta fent. Al seu parer, cal més temps, pràctiques i implicació dels professionals.