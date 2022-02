Els metges de família plantegen “repartir” la burocràcia de les baixes laborals després de la pandèmia

LEER MÁS Cataluña unifica en un solo trámite la baja y el alta por covid

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Antoni Sisó ha assegurat que aquest podria ser un primer pas per reduir la càrrega administrativa als centres d’atenció primària. Un segon pas seria mantenir la tramitació telemàtica de la baixa per covid amb una alta automàtica diferida als 7 dies i aplicar-la a totes les malalties de curta durada: “Al llarg de la pandèmia, la gent ens ha demanat ser tractats amb maduresa. Doncs, potser ara és el moment de fer allò que en altres països de la Unió Europea, com el Regne Unit, es fa, que per situacions de malaltia, amb una durada inferior a 7 dies, la persona pugui fer un certificat d’auto responsabilitat i s’entengui amb la seva empresa a l’hora de gestionar determinades absències per malaltia”, ha apuntat el president del CAMFiC.

Guanyar temps per al pacient

Aquesta reducció de la càrrega burocràtica ha de permetre als metges, segons Sisó, dedicar més temps al seu pacient. “Això significa menys llistes d’espera, més de temps de valor per de dedicar a la persona des d’un punt de vista clínic, major capacitat de resolució i més satisfacció del pacient”.

Impacte de la covid

El president de CAMFiC ha assegurat que la fi de la sisena onada hauria de permetre recuperar capacitat de diagnòstic a la primària. Encara no hi ha xifres sobre el 2021 però el doctor Sisó ha assegurat que al 2020 es va produir un infradiagnòstic d’unes 30 malalties molt freqüents entre el 35 i el 50%.