Els joves que no accedeixin al bo per pagar el lloguer podran optar a la convocatòria ordinària de la Generalitat

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero, Sala ha assegurat que no sap quants joves catalans es quedaran sense el bo per pagar el lloguer però ha recordat que Catalunya té un 17% de la població juvenil d’Espanya però que “només ens arriba el 14,5% dels diners programats, 29 milions per aquest any i 29 més pel vinent”. En aquest sentit, Sala ha criticat que la prestació del govern espanyol “tingui un topall pressupostari” i que no cobreixi a “tots els joves que compleixin els requisits per accedir-hi”. També ha qüestionat que la prestació es doni per ordre de registre, “presentar-ho abans i bé està realment premiat”.

Pagament amb efectes retroactius

Si el jove que demana l’ajuda té un contracte de lloguer des de principis d’any, se li aplicarà la subvenció amb efecte retroactiu. “Segurament pagarem d’un sol cop tots els rels rebuts de l’ajuda des d’aquella data”, ha apuntat Sala, que també ha recordat que els joves que prevegin viure de lloguer en els propers mesos també la poden demanar.

No compatible amb l’ajuda de la Generalitat

El secretari d’Habitatge ha explicat que els joves que no accedeixin a aquest bo del govern espanyol podran optar a la convocatòria ordinària – per a tothom - de la Generalitat, ja que “no són ajuts compatibles.” Sala ha reivindicat la fórmula de “lloguer just” de la Generalitat, ja que es ponderaran els ingressos i es tindrà en compte el preu de la renda del lloguer de cada sol·licitant, “amb un topall de 200 euros”. Sala ha deixat clar que no estan d’acord amb l’ajuda “lineal” de 250 euros del govern espanyol.