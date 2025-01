Els intèrprets de llengua de signes diuen prou

El col·lectiu d'intèrprets de llenguatge de signes han dit prou. Reclamen millorar les seves condicions laborals i també dignificar la seva professió. Per aquest motiu, han convocat una aturada d'un mes per visibilitzar aquestes reivindicacions i intentar ser escoltats. Aquest mati han protestat davant la Conselleria d'Educació i el dijous es concentraràn a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat.

Ser escoltats per ajudar a escoltar

A 'La Ciutat' hem parlat amb la portaveu d'aquest col·lectiu, Eva Colldeforn, que ha explicat que la concentració d'avui ha estat al Departament d'Educació perquè "son els resposables directes de la nostra situació. No som treballadors públics del departament d'Educació, som un recurs externalitzat. Vam sortir a concurs públic i va guanyar la Fundació Pere Tarrés, i així estem des d'aleshores. Estem sota el conveni de lleure educatiu i no som lleure, som educació. El que volem és formar part d'aquest sector de recursos educatius contractats pel Departament d'Educació".

El silenci com a resposta

Colldeforn lamenta que en tots aquests anys on el col·lectiu d'intèrprets de llenguatge de signes ha intentat ser escoltat davant les institucions "no hi ha hagut resposta. Tots els governs que han anat passant des del 2008 que jo formo part del col·lectiu, segur que abans també, mai se'ns ha deixat parlar d'internalització. Quan intentaves parlar s'acabava la reunió. La darrera vegada es va entrar a negociar per veure com procediem, perquè som només 33 persones a tot Catalunya, per tant es podria assumir perfectament. Van estar veient quin era el procediment a seguir, l'any passat ens van dir que s'estava mirant però que era fora de termini, i que a partir de gener s'internalitzaria, pero ara ens trobem al gener i no ha passat res, de fet s'ha tancat la via de comunicació i no responen als correus".

La reivindicació més important

Les reivindicacions estàn clares: Ser internalitzats dins del Departament d'Educació i millorar les condicions laborals. Ara, com diu la portaveu del col·Lectiu, "el més important per nosaltres és poder oferir una bona qualitat de servei, estem parlant d'instituts amb vocabulari complex. Pots parlar de la interpretació en anglès però no de la complexitat del llenguatge de signes, no hi ha coneixement de conceptes claus d'aquest llenguatge. Se'ns paguen 12 euros bruts per hora i no hi ha formació. Tampoc sen's paga les hores que haguem d'assistir a persones sordes fora dels centres, quan és fonamental que comptin amb aquest servei".

En busca del reconeixement

Colldeforn denuncia que "si no sen's reconeix des de les institucions tampoc sen's reconeix a la societat. No s'esta valorant aquesta tasca ni la importància de poder facilitar la comunicació a les persones sordes. Sel's està impedint comunicar-se, perquè si no hi ha coneixement d'aquest llenguatge no es poden comunicar. El que hauriem de pensar és que haguem d'estar aquí demanant com si estiguéssim rogant, quan l'únic que demanem és una regularització, tothom té dret a l'educació, i les persones sordes també. Dijous serem a la plaça Sant Jaume, volem que es mobilitzin totes les institucions públiques, per això avui ens hem mobilitzat al Departament d'Educació, i per això anirem a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat, que és el màxim responsable. Anem a reivindicar-nos i que sen's escolti. Comptem amb el suport tant de professorat com de les persones sordes com de les associacions, és una cosa tnat bàsica com que les persones tenen dret a poder comunicar-se. Què passarà quan aquestes persones vagin passant els anys i necessitin aquest servei que ara mateix es troba en aquesta situació?".