Els experts avisen de l’efecte boomerang dels contractes indefinits

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, José María Puente ha assegurat que la reforma laboral ha retallat molt les possibilitats de contractació de les empreses pel que fa a la modalitat de contractes i, per aquest motiu, moltes companyies tenen “moltíssims problemes” per cobrir demandes puntuals més enllà dels 90 dies. Puente ha assegurat que aquest “buit contractual” pot acabar en “acomiadaments perquè no hi ha opcions de continuïtat” tot i que el contracte que s’hagi firmat és indefinit.

L’estacionalitat, el factor que marca la caiguda de l’atur

El president de l’àrea laboral laboral de PIMEC ha atribuït la reducció de l’atur al mes d’abril a l’”estacionalitat” de la Setmana Santa. Segons Puente, “aquest anys s’ha vist més activitat per gaudir de les vacances i hem vist hotels amb una ocupació de gairebé el 100%. Tot i així, Puente ha deixat clar que la situació econòmica “no és bona” perquè estem davant “incerteses molt greus” per l’augment de la inflació o la guerra d’Ucraïna. En aquest sentit, ha reconegut que és molt difícil fer projeccions a mig termini del mercat laboral perquè “vivíem en una espècie de Dragon Khan”.