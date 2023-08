LA CIUTAT d'ESTIU AMB JAUME MAS

Els experts asseguren que calen canvis efectius per afrontar els reptes dels joves

Els experts asseguren que calen canvis efectius per afrontar els reptes dels joves en el mercat laboral. Des de Young Talent Europe s'està treballant per crear el primer saló ocupacional per a joves. Tot i que encara no hi ha dates definitives, s'espera que es pugui dur a terme durant els primers mesos del 2024.