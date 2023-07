"Els espais comunitaris ara tenen més valor que abans "

El món de la arquitectura ha patit molts canvis amb la pandèmia. Segons Patricio Martinez i Guillem Villalta, el confinament va canviar la forma de viure i de buscar cases, ja que ara es busquen més els espais comunitaris i tenen més valor les cases per poder socialitzar. També han parlat sobre l'evolució de la professió. Martínez pensa que abans l'arquitectura “era un gerro Ming”. Ell veia que havien de fer una peça bonica que ven més per la imatge. En canvi, creu que les noves generacions no busquen això. Villalta afirma que els arquitectes s'han adonat que han de recuperar l'ensenyança històrica de construir segons les noves necesitats. Defensa que cal recuperar “estratègies passives” d'acord a la climatologia actual. Martínez també és partidari d'utilitzar cada cop més materials sostenibles pel planeta i saludables per les persones. Al seu parer, els arquitectes caminen cap “a una manera de construir on cada vegada el material es més important per el que aporta, no per lo que aporta esteticament, sinó a nivell de comportament”.