Els educadors socials, la nova figura imprescindible a les aules

La realitat complexa d’alguns centres educatius a Catalunya ha obligat a incorporar-hi noves figures, com la dels educadors socials. El curs 2020-2021, encara en plena pandèmia, el Departament d’Educació en va incorporar 85 a escoles i instituts amb alumnat vulnerable. Ho va fer en el marc d’un programa que, en principi, acaba aquest 2025. Ara hi ha la possibilitat de prorrogar-lo dos cursos més, fins al 2027, però els professionals del sector demanen consolidar-lo i ampliar-lo.

Així ho van manifestar des del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya en la reunió que van mantenir ahir dijous amb la consellera Esther Niubó. Asseguren que la trobada va ser fructífera i es mostren optimistes, ja que la titular del Departament, diuen, entén la importància d’aquesta figura. Es tracta d'una peça clau que pot complementar la feina dels mestres, tal com ha dit a Onda Cero Laura Aubeso, membre de la junta del Col·legi d’Educadors Socials: "Si treballem en col·laboració amb els mestres, podem abordar aquells aspectes que de vegades els pot costar més, perquè són temes socials o familiars, com situacions d'abusos o de dificultats econòmiques greus".

Els educadors socials també s’encarreguen de fer d’enllaç entre els centres i les famílies. Per exemple, Rafa Sánchez, educador social a l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet, explica que la seva funció comença ja des de primera hora, quan rep els alumnes i els familiars a la porta del centre. N’ha parlat en declaracions a aquesta emissora. "Moltes vegades, a la porta em venen famílies per dir-me que no saben què fer amb una carta que els ha arribat, a demanar-me informació perquè els orienti en un tema de formació o perquè necessiten arreglar un tema amb l'Ajuntament i no saben com ho han de fer o a on han d'adreçar-se. Segons les necessitats, puc convocar la família en un espai més tranquil per parlar de la seva situació", detalla.

Antídot contra l'absentisme i l'abandonament

Així doncs, aquests professionals ajuden a teixir una relació de confiança i proximitat que contribueix a prevenir l’absentisme escolar i a evitar que els alumnes deixin els estudis en un futur. "Intentem que l'escola sigui un espai segur per als nanos i que les famílies puguin participar activament de la vida del centre. Generem dinàmiques perquè les famílies hi entrin, com ara amb un taller de costura", relata Sánchez. "Es fa un seguiment exhaustiu dels alumnes que no estan venint al centre, es parla amb les famílies, se'ls remarca els motius pels quals haurien de venir... S'intenta que vegin que és molt important que els xiquets vinguin a escola", afegeix Aubeso.

De fet, en aquesta línia, el Departament ha anunciat aquesta setmana la incorporació d’una cinquantena d’educadors socials per lluitar contra l’abandonament escolar després de secundària. En aquest cas, a més, sí que són places fixes que formaran part de la conselleria. El mateix que demana el Col·legi per als 85 educadors socials que, des de fa gairebé cinc anys, formen part d’alguns dels centres que més ho necessiten.