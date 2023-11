Els cuidadors, un sector invisibilitzat

Aquest diumenge 5 de novembre es celebra el dia Internacional de la persona cuidadora. Es tracta d'un sector normalment menystingut però que també pateix tant física com psicològicament. Tant la cura de persones grans com també els qui pateixen malalties mentals, suposa una gran càrrega per les persones que se'n cuiden, els quals la gran majoria son familiars. Per parlar de la realitat dels cuidadors i dels recursos que disposen hem parlat amb el doctor Josep Alcaraz, director global d'Evidenze, una companyia especialitzada en coneixement de la salut i que ha impulsat una campanya anomenada 'Inolvidables', que posa a disposició de qui ho necessiti, de manera online i gratuita, alguns recursos útils per facilitar la cuida de malalts d'Alzheimer.