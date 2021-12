Els comuns reclamen revisar l’ús de les pistoles Tàser per part dels Mossos

En una entrevista al Notícies Migdia, Albiach ha assegurat que el cas de Badalona demostra que aquestes pistoles “són potencialment letals” i ha defensat que es debati aquest ús en la comissió del Parlament que estudia el model policial.

Marge per a l’acord en la llei de l’audiovisual

Sobre la topada entre el govern espanyol i Esquerra sobre la llei de l’audiovisual, la líder dels comuns creu que “hi ha marge” per trobar un acord i ha avisat al PSOE que “Europa no pot ser una excusa (en al·lusió a la directiva europea) si hi ha voluntat per arribar a un acord”. En aquest sentit, Albiach ha defensat el paper que pot jugar el seu partit “per ajudar a encarrilar aquest acord”.

Hi haurà pressupostos a Catalunya

Sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat, Jèssica Albiach ha donat per fet que el 23 de desembre “Catalunya tindrà pressupostos” i ha augurat que també hi haurà acord per aprovar els comptes a l’ajuntament de Barcelona i al conjunt d’Espanya. Albiach ha admès que “les negociacions van bé, tenim reunions diàries i tindrem uns pressupostos millorats en mobilitat sostenible i salut bucodental”.