Els comuns, sobre els pressupostos catalans: "Volem votar-hi a favor però no acceptarem ni amenaces ni xantatges"

En una entrevista a la Brúixola, la líder dels comuns a Catalunya, Jéssica Albiach, ha mostrat la seva voluntat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat sempre i quan els comptes connectin amb les necessitats de la societat catalana i es descarti el projecte del Hard Rock: "Van caure els JJOO d'hivern i estic segura que caurà el Hard Rock; va en contra de l'esperit que haurien de tenir els pressupostos i el govern". En aquest sentit, ha donat per fet que els comuns votaran en contra dels pressupostos del govern català si s'aprova el pla director urbanístic del Hard Rock. També ha posat com a condició que els comptes incloguin propostes per millorar l'educació, la sanitat i l'aposta per les energies renovables, a més d'establir un calendari "realista i urgent" per complir amb l'acord del 2023.

Preguntada per si els comuns podrien modificar la seva posició en funció del que pugui passar amb la negociació dels pressupostos de l'Estat, Albiach ha avisat que "ni les amenaces ni el xantatges són el camí perquè Catalunya tingui pressupostos". Sobre una possible abstenció, la líder dels comuns ha rebutjat "donar un xec el blanc al govern".

Blindar l'amnistia

Sobre les esmenes registrades a la llei d'amnistia al Congrés, Albiach ha assegurat que l'objectiu és "blindar" la llei davant un sector reaccionari i incloure les accions de Tsunami Democràtic, investigades com a suposats actes de terrorisme per part de l'Audiència Nacional. També ha explicat que han redactat una esmena perquè la llei no es pugui suspendre en cas que es presentin recursos en l'àmbit europeu, de manera que ha augurat que l'amnistia ja estaria vigent aquesta primavera.

El discurs de Junts sobre la immigració

Sobre l'acord entre PSOE i Junts per traspassar la delegació integral de les competències en immigració a la Generalitat, Albiach s'ha mostrat en contra del discurs "irresponsable i fals" de Junts en barrejar migració amb inseguretat. Al seu parer, "és comprar el discurs d'extrema dreta". Albiach ha defensat "una bona política d'acollida" i, "si hi ha problemes de seguretat, cal posar més recursos i coordinar millor els cossos policials". En tot cas, ha recordat que el codi penal ja contempla l'expulsió de persones en situació irregular amb condemnes de més d'un any" i ha rebutjat que "per esgarrapar quatre vots estiguin criminalitzant tant un col·lectiu que està aixecant Catalunya", en al·lusió a Junts.