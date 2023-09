Els comuns asseguren que Puigdemont és conscient dels terminis per aprovar una llei d'amnistia

En una entrevista a la Brúixola, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat optimista respecte la investidura d'un govern de progrés i l'aprovació d'una llei d'amnistia: "Veig molt bona voluntat per totes les bandes". Reconeix, això sí, que els terminis parlamentaris no són propicis per poder aprovar la llei abans de la investidura, tal i com reclama Carles Puigdemont. Tot i així, Albiach ha apuntat que l'ex president català "és conscient dels terminis" i creu possible comptar amb el suport de Junts un cop es registri la llei. En aquest sentit, la líder dels comuns ha reconegut que les diferències ideològiques amb Junts són "mol grans" però no desconfia de la paraula de Puigdemont.

La negociació no ha començat

Albiach ha explicat que encara no ha començat la negociació i que ara estan en "la fase del diàleg". En aquest sentit, ha criticat que el PSOE no s'hagi posat a treballar i estigui a l'espera de "la investidura fake" d'Alberto Núñez Feijóo. En tot cas, està convençuda que aconseguiran pactar un "text útil" que permeti un nou començament a Catalunya i es reconegui la plurinacionalitat de l'estat. Sobre la crida a mobilitzar-se contra l'amnistia per part de José María Aznar, Albiach ha acusat l'ex president del PP d'hipocresia i ha recordat que el seu partit havia fet contactes amb Junts de cara a la investidura de Feijóo.

Sense notícia dels pressupostos

Sobre la negociació dels propers pressupostos catalans, Albiach ha reconegut que no ha matingut cap contacte amb el govern: "Estem a 12 de setembre i el president no ha dit res dels pressupostos ni ha convocat als partits". En aquest sentit, ha assegurat que és una qüestió clau per saber si té sentit acabar aquesta legislatura.