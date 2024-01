Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, creu que serà una bona campanya de rebaixes. Però apunta que cal estar alerta amb alguns descomptes. Per això defensa el petit comerç com el millor lloc on trobar allò que necessitem a un preu al qual realment s’ha aplicat descompte. Lamenta que jornades com el Black Friday i la liberalització de les rebaixes enterboleixen campanyes com la que acaba de començar.