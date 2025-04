Els càmpings catalans omplen per setmana santa

Segons dades del Govern, 15 milions de turistes estrangers han visitat Catalunya aquests dies, el que significa un increment de quasi un 10% en comparació amb la Setmana Santa del 2024. Això s’ha traduït en uns ingressos que han fregat els 20 milions d’euros

Aquestes festes, a més, ens hem hagut de gratar les butxaques una mica més perquè el preus dels hotels s’ha encarit un 8% respecte el mateix període del 2024. Aquest panorama és el que ha propiciat que molts usuaris optin per una via de viatge més econòmica i assequible, i també més lliure com és la dels càmpings.

Gairebé ple

Aquest sector ha experimentat una bona Setmana Santa, amb ocupacions d'entre el 80% i el 90%, i fins i tot alguns petits establiments han penjat el cartell de complet. Així ens ho ha explicat Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.

Segons Gotanegre, el bon temps ha jugat un paper clau, ja que les condicions meteorològiques agradables han fet més atractiva l'experiència dels càmpings. A més, les previsions son bones per als mesos d'estiu, on el sector del càmping espera un creixement important i es mostra optimista davant la temporada d’estiu que s'acosta.