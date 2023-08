Els Bombers donen per extingit l’incendi de Portbou i Colera

Els Bombers han donat per extingit l'incendi de Portbou i Colera (Alt Empordà) al migdia. Des d'aquest diumenge al matí no s'havien registrat revifalles i per això ahir a primera hora van dir que ja estava controlat.

Parlem d’un incendi que ha cremat gairebé 600 hectàrees, 387 de les quals a Colera, i 185 a Portbou. A Colera, els Bombers han hagut d'intervenir aquesta matinada perquè un grup de joves havia encès una foguera a la platja del Borró.

Afectació a la planta d'osmosi de Colera

L'incendi ha malmès la planta d’osmosis de Colera, que presenta encara uns valors de sal superior als límits establerts i es demana que només es faci servir l’aigua per dutxar-se o rentar la roba i estris.

D'altra banda, a Portbou, la companyia Telefònica continua treballant per retornar el servei de fibra òptica, connexió a internet per cable i la línia de telèfon fixe al municipi.