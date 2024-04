Els autors preferits d'aquest Sant Jordi es converteixen en llibreters per un dia

A només sis dies de Sant Jordi, els escriptors ja es preparen per a l’allau de signatures que hauran de repartir a tort i a dret dimarts vinent. Alguns dels que, previsiblement, encapçalaran les llistes de vendes d’enguany, han fet una mena d’assaig general avui a Barcelona.

Una desena d’autors de Grup 62 han omplert aquest dimecres la Casa del Llibre de la rambla Catalunya. Allà han signat les seves obres, com a prèvia de Sant Jordi, però també s’han convertit en llibreters per un dia. Sota el reclam ‘Els autors recomanen’, han atès la clientela i els han proposat títols per fomentar la lectura en català.

Jordi Puntí ha recomanat T'estimo com la sal, un recull de comptes escrits per dones que va curar Carme Junyent abans de morir. Maria Nicolau ha escollit Agafar les regnes, de Kathryn Scanlan, i La situació i la història, de Vivian Gornick. Per a Jaume Clotet, són recomanables tots els llibres de Maria Barbal (guanyadora, com ell, del Premi Josep Pla). Ramon Gener, precisament, ha triat els llibres de Puntí i Clotet, així com de Gerard Quintana. I, finalment, Caterina Karmany ha afirmat que hi ha "dos imprescindibles": Dones valentes i Aliades, de Txell Feixas.

Cada autor, el seu Sant Jordi

Entre aquests autors, n’hi ha que s’estrenen, com la periodista Caterina Karmany amb El temps de les magranes. "És la meva primera novel·la, em fa moltíssima il·lusió trobar-me amb els lectors i lectores", ha dit Karmany. N'hi ha d’altres que es consoliden, com la cuinera Maria Nicolau amb Cremo! (el seu segon llibre després de l'èxit de Cuina o barbàrie). "A Sant Jordi, un no s'hi acaba d'acostumar mai, cada vegada és una gran sorpresa i una gran alegria", ha assegurat.

I també hi ha autors que esperen la seva diada més especial després d’haver guanyat un premi. És el cas de Jordi Puntí, premi Sant Jordi per Confeti, el seu retorn a la novel·la després de catorze anys. "Els que no som gaire productius veiem els dies de Sant Jordi com el d'enguany com una mena d'Everest. Fa temps que estic pujant i estic a punt d'arribar a dalt, i segur que hi haurà una vista molt maca", ha confessat.

Una jornada similar viuran Ramon Gener, Premi Ramon Llull per Història d’un piano, i Jaume Clotet, Premi Josep Pla per La germandat de l’àngel caigut. "Ja em van dir que aquest premi et canviava la vida i era un abans i un després", ha admès Clotet. "Ja havia signat abans, però em sembla que aquest any serà diferent", ha reconegut Gener, en la mateixa línia.

Un entusiasme, aquest que mostren els autors, que anirà en augment els propers dies i que esclatarà quan per fi arribi l’anhelat 23 d’abril.