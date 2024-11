Els advocats d'ofici de Barcelona atenen cada dia 33 casos de violència de gènere i masclista

El torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha atès gairebé 10.000 casos de violència masclista i de gènere entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2024. Per tant, han estat uns mil al mes i uns 33 al dia. L’increment respecte al 2023 és de prop d’un 6%, però respecte al 2021 és d’un 123%.

"Hi ha una part dolenta i una part positiva. La part positiva és que les dones denuncien més, però, si es denuncia més, vol dir que hi ha més maltractament? Què estem fent malament?", es pregunta Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d’ofici de l’ICAB.

Assignatures pendents

Valenzuela ha detallat algunes de les coses que, segons ella, no funcionen bé. Per exemple, hi ha una diferència entre les víctimes de violència de gènere -aquella que exerceixen les parelles o exparelles- i les de violència masclista (aquella que exerceix qualsevol altre home sobre una dona).

En el primer cas, la justícia garanteix un advocat de forma gratuïta des del minut u i durant tot el procés. En el segon, en canvi, només es garanteix l’assistència fins a la primera denúncia al jutjat: "A partir d'aquí, la dona ha d'anar al servei d'orientació jurídica i tramitar la justícia gratuïta. Si no la tramita, o si al final surt negativa, el lletrat del torn d'ofici automàticament desapareix d'aquest procediment".

La responsable del torn d’ofici també ha reivindicat la necessitat d’incorporar psicòlegs als equips que atenen les víctimes. D’altra banda, creu que cal més personal i més recursos: actualment, el torn específic de l’ICAB per a aquests casos està format per poc més d’un miler de professionals.