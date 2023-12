Eixample Respira demana tallar la circulació al centre de la ciutat durant les festes nadalenques

Eixample Respira vol que Barcelona pugui tenir unes festes nadalenques lliures de fum i amb el protagonisme per les persones i no pels vehicles. Per aquest motiu, la plataforma ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que restringeixi la circulació de cotxes al centre de la ciutat durant el Nadal. Unes restriccions que es farien únicament en festius i caps de setmana durant les festes nadalenques. La proposta, que encara ha de ser parlada amb el consistori, seria de cara a l'any vinent, entraria en vigor el 2024 si tira endavant. D'aquesta proposta hem parlat amb el Genís Domínguez, membre d'Eixample Respira.