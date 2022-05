Dolors Collell remarca que la conselleria ja ha fet diverses propostes i responsabilitza als sindicats de “bloquejar les negociacions”. Amb tot, la directora general de professorat i personal de centres públics considera que encara hi ha marge per assolir un acord. Respecte la reducció d'una hora lectiva a Primària i Secundària, la principal reclamació dels docents, Dolors Collell ho descarta perquè no hi ha marge pressupostari ni de calendari per aprovar la mesura de cara al curs 2022-2023.