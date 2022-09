Educació dona per resoltes els problemes amb els monitors

Mora també ha assegurat que Educació treballarà perquè tots els centres que ho necessitin comptin amb més ventiladors davant les altes temperatures. Tot i així, ha apuntat que es tracta d'una actuació puntual perquè s'està treballant en un pla d'emergència climàtica. Tampoc ha descartat la instal·lació d'aires condicionats tot i que ha deixat clar que "és una possible mesura però no l'única, això ens ho diran els experts". La secretària de Transformació Educativa també ha defensat l'avançament del curs escolar i, d'altra banda, ha garantit que els alumnes no patiran cap contratemps per la incorporació de 3.500 alumnes a partir del mes de gener i la reorganització necessària de la plantilla docent.