Educació detecta 1.300 casos d'assetjament escolar durant aquest curs

Segons les dades del Departament, en el que va de curs 2024-2025, hi ha hagut un total de 4mil 900 possibles situacions de violència en l’àmbit escolar, de les quals 1.333 són bullying. Es tracten d’unes dades que no es poden comparar amb les d’altres anys perquè aquest curs s’ha començar a utilitzar una nova manera de comptabilitzar els casos amb el Registre de Violències contra l’Alumnat, conegut com a REVA.

Què és el REVA?

És una eina que els centres educatius han d’utilitzar per fer constar les situacions de violència i que permet tenir més dades sobre la incidència del ‘bullying’ a Catalunya. Fins ara només es comptabilitzaven els casos que arribaven a la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència, un servei del Departament d'Educació a disposició de centres, famílies i alumnes. Ara, amb el REVA es vol tenir una visió més clara i real dels possibles casos d’assetjament escolar a Catalunya.

Detecció i prevenció, les claus

Amb tot, el Departament d’Educació posa l’accent en la detecció i l’actuació davant possibles situacions de bullying. Més de 280 centres catalans formen part del programa d’innovació pedagògica anomenat ‘Aquí prou bullying’, i aquest curs s’ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar l’alumnat i les seves famílies de la importància de millorar la detecció. No són conflictes aïllats, sinó que són situacions de violència que es mantenen en el temps, i que suposen un malson per a les víctimes que veuen com un entorn que, en principi, hauria de ser segur, es converteix en un territori hostil.