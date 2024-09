Dra. Boada, cofundadora de la Fundació ACE Alzheimer: "Ens van dir que els malalts d'alzheimer no podien aprendre"

Després de veure les unitats de memòria de Califòrnia, la neuròloga, cofundadora i directora de la Fundació ACE Alzheimer, Mercè Boada, va elaborar un "diagnòstic holístic on l'opinió clínica i del treball social hi van quedar impregnades". Explica que l'any 1990 va crear el primer centre de dia per malalts d'alzheimer i que més endavant van obrir la fundació clínica perquè "les associacions ha estat clau per visibilitzar la malaltia", assegura. Explica que la visió pedagògica del seu marit, el psicòleg i pedagog Lluís Tárraga, va fer que l'activitat diària de la Fundació "tingués una metodologia educativa". En aquest sentit, Boada assegura que "quan vam fundar el primer centre vam tenir un rebuig, perquè existia el criteri que els malalts d'Alzheimer no podien aprendre, van dir que era una extorsió". Una afirmació que, amb els anys, s'ha demostrat que no és certa. La neuròloga explica que l'activitat cognitiva millora la percepció de la malaltia, la sociabilitat del pacient i la qualitat de vida seva i dels seus familiars.

Tot i que la cura de l'Alzheimerencara no existeix, la doctora Boada assegura que "és clau la detecció precoç" i que mentre es continua investigant "és important guanyar anys de vida".