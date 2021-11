Un documental per recollir fons per investigar l'ELA

El documental 'Brazadas' ha estat presentat a l'Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). El nedador Daniel Rossinés va ser l'encarregat de fer aquesta presentació, que va comptar amb Mercedes Milá i l'exporter i exentrenador de futbol Juan Carlos Unzué, que pateix la malaltia. "El meu únic objectiu, en aquest moment, és aconseguir visibilitzar aquesta malaltia perquè a ningú li passi el que em va passar a mi, que la desconeixia fins que em va arribar el diagnòstic", va destacar Unzué, en una emotiva intervenció. La UIC ha estat la productora d'aquest audiovisual solidari, un projecte del qual se sent especialment orgullós el rector de la UIC Barcelona, ​​Alfonso Méndiz. "ELA són només tres lletres que tanquen un diagnòstic massa terrorífic encara, en ple segle XXI. Però si alguna cosa sabem, i si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia de la COVID-19, és que el coneixement i la ciència no tenen límits". El rector ha afegit que "estem i estarem sempre aquí. Aquest repte solidari d'avui és una cosa que forma part del que ens defineix com a universitat: Investigació, Solidaritat i, també, Sostenibilitat".

Durant l'estrena del documental, el seu principal protagonista, Daniel Rossinés va anunciar un nou repte solidari previst per al mes de maig del 2022 amb el lema 'Swim for ELA'. Segons va avançar, aquest nou esdeveniment esportiu solidari tindrà un caràcter col·lectiu i estarà obert a qui hi vulgui participar. Aquest tercer repte es durà a terme entre els ports de Calafat i Cambrils. Els participants hauran de repartir-se en equips de quatre persones per recórrer nedant 20 quilòmetres en un marge de temps d'entre cinc i vuit hores. L'organització facilitarà una embarcació per a cada grup. Per participar-hi, cada equip haurà de recaptar un mínim de 500 euros que serviran per finançar investigacions contra l'ELA.