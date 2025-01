Dissabte o diumenge?

Aquesta setmana, en Lluís Soler ve amb aires de cap de setmana. Ell és un home al que li encanten els dies de descans i no fa diferències entre dissabte i diumenge. Considera que el cap de setmana és un moment en el qual ens hem d'aturar i no fer res, ni bugada, ni fregar, ni cuinar per a tota la setmana. Però no opina pas el mateix en Gerard Sanz, que és dels partidaris del dissabte, un dia que aprofita al màxim. I és que quan arriba el diumenge ja comença l'angoixa per haver d'anar a la feina. En Robert Calvo és més de diumenge, perquè li encanta anar a missa i comprar el tortell. També hem escoltat l'audiència del programa.