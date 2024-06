Dispositiu extraordinari a les carreteres catalanes per Sant Joan i el Gran Premi de F1

Màxima alerta davant d’un cap de setmana de celebracions per Sant Joan i la Fórmula 1 a Montmeló. El departament d’interior ha activat un dispositiu extraordinari davant d’aquesta situació.

Més efectius

Pel que fa a la mobilitat, s'espera que uns 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 de la tarda de demà i el migdia de dissabte. En total es faran 1.106 controls amb la participació de més de 1.300 efectius de trànsit. I és que a l’operació sortida se li sumarà els aficionats a la Fórmula 1. El conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència.

El dispositiu també comptarà amb més de 2.200 efectius específics, molts d’ells amb les violències sexuals en el punt de mira durant les celebracions nocturnes d’aquest cap de setmana llarg que tenim per endavant.

Prudència amb els focs

Més enllà de l'àmbit policial, els Bombers de la Generalitat també es reforçaran amb una mitjana de quatre bombers més per parc, segons ha explicat Elena. L'any passat es van registrar 934 avisos, majoritàriament per incendis urbans i focs de vegetació. Tot i això, el conseller ha reconegut que el risc d'incendi no és tan extrem com els dos anys anterior gràcies a les darreres pluges, però ha insistit que continua sent elevat.