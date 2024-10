La Diputació de Barcelona crea un pla estratègic per fer front a les xifres alarmants de problemes de salut mental

Segons el Departament de Salut, durant la pandèmia es va constatar un augment del 127% de les consultes per trastorns d'ansietat i més d'un 74% d'increment de consultes sobre suïcidi i conductes autolesives. Davant d'aquestes dades, la Diputació de Barcelona ha elaborat un Pla Estratègic de Salut Mental que començarà en forma de prova pilot a Terrassa, Mataró, Vilafranca, Manresa, el Prat de Llobregat, Igualada i una agrupació de petits municipis entorn la C-17.

61 accions per facilitar la prevenció i acompanyar els municipis

La comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, Pilar Solanes, explica a 'La Brúixola' que la proposta es vertebra al voltant de quatre línies estratègiques: la prevenció i promoció de la salut mental, la detecció precoç i l'acompanyament psicològic, els respecte als drets de les persones que pateixen problemes de salut mental i l'articulació d'una organització que permeti fer un seguiment del pla.

Solanes posa èmfasi a la importància de no només crear nous recursos, sinó conèixer i utilitzar els ja existents. Preguntada per la importància de la territorialització en el pla, la comissionada assegura que cal "escoltar les necessitats dels municipis i treballar conjuntament per detectar què podem millorar i què fa falta". En aquest sentit, destaca que cada zona té unes característiques determinades i que cal estudiar cada cas perquè els objectius del pla es desenvolupin de manera òptima a tot el territori.