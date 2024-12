La dicotomia dels treballadors sèniors

El mercat de treball avui ens deixa una de freda i una de calenta. La contractació de treballadors sèniors entre els 45 i els 55 anys a Catalunya ha augmentat al llarg del 2024. Per contra, els majors de 55 no han gaudit d’aquest increment. La solució, segons els empresaris, passa per bonificar la seva contractació.

Segons un estudi de la Fundació PIMEC en el qual hi han participat més de 370 empreses, el 97% d’aquestes valoren molt positivament les aportacions dels treballadors sèniors. Sobretot per l’experiència, el nivell de responsabilitat i el coneixement. Per això, respecte el 2024, el volum de contractació entre els majors de 45 anys és positiu. Principalment, perquè la bretxa digital es redueix any rere any i aquest col·lectiu aposta per requalificar-se professionalment.

Ara bé, l’evolució és positiva fins als 55 anys. A partir d’aquesta edat, la corba de contractació és descendent. Principalment, perquè el 35% de les companyies participants prefereix optar per perfils més joves en percebre’ls més modelables. A més, són les dones en surten més afectades. Les empreses contractes 1'6 homes per cada dona que es contracta.

Per revertir aquesta situació, gairebé la totalitat de les empreses coincideixen en que la creació d’un conveni especial per a majors de 45 anys amb bonificacions a la Seguretat Social facilitaria la seva contractació.