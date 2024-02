EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El diagnòstic del SIBO requereix una indicació adequada del test i la interpretació de resultats per professionals formats i experts.

La Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha elaborat un document de posicionament sobre el SIBO a causa del recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general . Fins a un 20% de subjectes sans, sense símptomes digestius, poden tenir una prova positiva per a SIBO, per tant, per assegurar la rendibilitat diagnòstica del test d'aire espirat (TAE) s'ha de fer una selecció adequada dels pacients amb indicació correcta i factors de risc per desenvolupar SIBO. El tractament ha de tenir per objecte millorar la síndrome clínica i no limitar-se a negativitzar el test dʻaire espirat. Davant el recent augment d'interès per part dels professionals mèdics i per la població general, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), juntament amb l'Associació Espanyola de Neurogastroenterologia i Motilitat (ASENEM), ha redactat un article de posicionament sobre el Sobrecreixement bacterià intestinal (SIBO) i el seu diagnòstic correcte. Carles Aguilar entrevista la Dra. Carolina Malagelada, Secretària General de l'Associació Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) i Metge Adjunt de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.