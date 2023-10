Dia de la lluita contra el càncer de mama

Avui divendres 19 d'octubre es celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el càncer de mama. Avui dia, el 30% dels càncers diagnosticats que afecten a les dones és càncer de mama i, tot i els avenços que s'estàn aconseguint segueix sent necessari conscienciar de la importància de fer-se controls per preveure la malaltia. Encara hi ha un nombre baix de dones que accedeixen a campanyes per fer-se proves a una edat jove. I és que el càncer de mama en dones joves segueix sent un problema. Sobre el moment en el que ens trobem, com afecta el càncer de mama a les dones joves i com afecta també a la fertilitat n'hem parlat amb la doctora Montserrat Velasco, oncòloga de l'Institut Rosell.