El Dia de l'Espectador: Barcelona a 'The Crown'

'The Crown' és una de les sèries més exitoses dels darrers anys. La ficció basada en la vida de Diana de Gal·les compta amb molts seguidors... i amb localitzacions curioses. I és que una de les seves escenes més icòniques com és la persecució dels paparazzi al cotxe on anaven Lady Di i Dodi Al Fayed es va rodar a Barcelona. Concretament, a la plaça Francesc Macià. També hi ha una altra localització com son els Jardinets de Gràcia. D'aquestes dues localitzacions i de les moltes curiositats que van rodejar el rodatge ens ha desvelat els secrets l'Eugeni Osàcar.