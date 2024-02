Quedan 12 jornadas para la conclusión del campeonato, 36 puntos, mucho aún por luchar y mucho por decidir, empezando por la lucha por el título. El Madrid aventaja en seis puntos y el Golaverage al Girona y en ocho al Barcelona. Parecen puntos suficientes como para pensar que La liga la tiene muy encarrilada y que difícilmente se le va a escapar al conjunto blanco. La emoción de verdad viene en la lucha por el subcampeonato que da premio para participar en la Supercopa de España en Arabia, Con lo que de económico significa e importa, y por una de las cuatro primeras plazas de la liga de campeones, que evidentemente son el objetivo de mínimos de los grandes del fútbol español y en los que algunos no pueden permitirse el lujo de fallar.

En esta tesitura vemos como el Barcelona está una clara línea ascendente y ha sumado 13 de los 15 últimos puntos, teniendo una de las mejores rachas de juego de lo que va de temporada, lo cual invita al optimismo y a mirar más hacia arriba que hacia abajo.

Si consigue una victoria en San Mamés ante la Athlétic, prácticamente aseguraría la liga de campeones para la temporada que viene al poner a su más directo rival a once puntos de distancia apenas once partidos. Se antoja una diferencia considerable como para pensar que por dinámicas los vascos puedan competirle al Barcelona uno de las cuatro primeras plazas. Pero ese es el objetivo de mínimos para el equipo de Xavi Hernandez, asegurarse la presencia en liga de campeones, y no complicarse uno de esos cuatro primeros puestos. Pero si las miras son más altas, evidentemente, y la ambición acompaña, se aseguran los otros éxitos.

En esta situación el Barcelona debe seguir mirando hacia el título de liga, intentar recortar distancias al Real Madrid y ponerse una máxima exigencia, pues eso significará estar cerca del título, cerca de la segunda plaza y lejos de complicarse los puestos en Liga de Campeones. Pero bien, yendo paso a paso.

La lucha con el Girona, ahora parece más equilibrada y los síntomas de debilidad del equipo de Michel, lógicos por otra parte, le ponen al tiro al Barcelona la segunda plaza. Sin embargo, el calendario juega en contra de los Barcelonistas pues no en vano estos tienen que jugar precisamente Montilivi, en el campo del Atlético de Madrid, en el del líder, el Real Madrid y en el del Athlétic de Bilbao. Amén de la salida a Sevilla. No parecen ayudar mucho para pensar que el Barcelona tenga muchas opciones de sumar pleno de puntos en la recta final de ahí que no será fácil desbancar a los rojiblancos de la segunda plaza y más si estos vuelven a reencontrar el camino del triunfo Que ya tuviera durante buena parte de esta temporada.

Lo dicho, emocionante e interesante y muy meritoria la lucha del Girona por el segundo puesto.