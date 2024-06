Després de la tempesta ve la calma

Catalunya i Espanya han viscut un creixement de les seves economies superior al 2% al llarg del primer trimestre de l’any. Un fet que millora les previsions del PIB per aquest 2024 superant la mitjana de països com França, Alemanya o Itàlia. Tot plegat, enmig d’una incertesa econòmica que assola Europa motivada pels conflictes bèl·lics

Segons l’informe de Conjuntura Econòmica de Foment del Treball publicat avui, aquest increment de la riquesa es deu a la demanda interna. És a dir, el consum de les famílies.

Des de l’esclat de la pandèmia i l’increment dels preus pel conflicte a Ucraïna, Catalunya i Espanya han viscut de les exportacions. Aquest indicador macroeconòmic cau des de finals de l’any passat. Però la reducció de la inflació ha permès equilibrar l’economia, sobretot gràcies a la resiliència que ha mostrat el mercat laboral arreu de l’Estat, que registra xifres històriques.

A més, una pujada dels salaris generalitzada, tot i que inferior a l’IPC, està permetent una recuperació del poder adquisitiu de les famílies. Un fet que permet l’increment del seu consum, que ha tingut un impacte creixent en l’economia estatal des d’inicis del 2023.

El paper del turisme

Al llarg dels proper mesos analitzarem quin pes assumeix el sector serveis en aquest creixement sostingut de l’economia que auguren des de Foment. Però els recordem que parlem d’una moneda amb dues cares.

Per un costat, Catalunya i Espanya superen les xifres prepandèmiques pel que fa l’arribada i la despesa dels turistes estrangers. Es preveu doncs, un estiu de rècord. Però al parlar d’un sector encara molt estacionalitzat, avoca als treballadors a assumir feines temporals i mal remunerades. Un fet que manté pràcticament immòbil des del 2019 la millora de la renta per càpita, l’indicador macroeconòmic que s’utilitza per analitzar la productivitat dels països.

Per això, des de Foment reclamen reformes estructurals, vinculades a la digitalització de l’economia, per dirigit el talent humà cap a sectors demandants com el tecnològic. Un fet que impulsaria, al seu parer, la competitivitat de Catalunya i Espanya respecte altres regions d’Europa.