Despertadors gratuïts a 1r d'ESO per no llevar-se amb el mòbil

L'Ajuntament de Manresa ha repartit despertadors als alumnes de 1r d'ESO de l'Institut-Escola Manresa, en el marc del seguit d'accions que han tirat endavant per lluitar contra l'ús abusiu del telèfon mòbil, juntament amb de la Fundació Althaia i el Grup d'Adolescència Lliure de Mòbils del Bages. El regidor d'Educació del consistori, Pol Huguet Estrada, explica a 'La Brúixola' que han decidit que l'entrega dels despertadors es faci a 1r d'ESO perquè "la pressió social augmenta quan els alumnes arriben a l'institut". Huguet explica que aquesta iniciativa neix "d'una comissió de drogodependències que incorpora gent de l'àmbit sanitari". Entre altres tasques, aquesta campanya ha elaborat, tallers i vídeos per conscienciar als alumnes de les repercussions de l'ús abusiu dels mòbils i també per esdevenir un suport per als pares i mares.